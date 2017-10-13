Саакашвили ищет «триста спартанцев» для смены политической элиты на Украине

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Киев, 13 октября. Нынешние политические лидеры на Украине должны уступить место новым людям, выразил мнение лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Наша цель — найти триста спартанцев, людей, которые поменяют политический класс, — сказал политик на брифинге в агентстве «Украинские новости». — Моя цель личная — чтобы традиционные политические лидеры отступили на задний план и пустили новых людей».

Саакашвили при этом не стал исключать, что сам примет участие в этом. По его словам, он не ищет «ни одной должности на Украине».

Экс-грузинский лидер также указал на то, что на Украине не закончился «второй майдан».

Напомним, ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить четыре главных требования украинцев к власти. Политик полагает, что если Порошенко откажется их выполнить, то люди будут вправе требовать отставки главы государства.