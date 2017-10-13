Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею

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Москва, 13 октября. Историческая встреча делегаций КНДР и Южной Кореи может произойти в рамках 37-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает корреспондент ФАН, в рамках предваряющей открытие ассамблеи пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вопрос регулирования ситуации вокруг КНДР находится в списке насущных вопросов, и мы рады тому, что в Россию приехали делегаты парламентов Южной и Северной Кореи. Это результаты и наших усилий в том числе: мы считаем, что нельзя никого изолировать», — заявила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации уточнила, что будет проводить встречи с главами делегаций обеих стран, и попытается донести до них важность диалога друг с другом.

Отметим, что 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге одновременно на трех площадках. В мероприятии примут участие делегации из 160 стран и около 2300 человек.