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Политика
Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею
Политика
Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею
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    Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею

    15:16  13 Октября 2017
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    Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею

    Москва, 13 октября. Историческая встреча делегаций КНДР и Южной Кореи может произойти в рамках 37-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает корреспондент ФАН, в рамках предваряющей открытие ассамблеи пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

     «Вопрос регулирования ситуации вокруг КНДР находится в списке насущных вопросов, и мы рады тому, что в Россию приехали делегаты парламентов Южной и Северной Кореи. Это результаты и наших усилий в том числе: мы считаем, что нельзя никого изолировать», — заявила Матвиенко.

    Председатель Совета Федерации уточнила, что будет проводить встречи с главами делегаций обеих стран, и попытается донести до них важность диалога друг с другом.

    Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею

    Отметим, что 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге одновременно на трех площадках. В мероприятии примут участие делегации из 160 стран и около 2300 человек.

    Автор: Евгения Авраменко
    #кндр #переговоры #южная корея
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