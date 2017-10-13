Певица Нина Матвиенко назвала украинцев «создателями магнитного поля Земли» ​​​​​​​

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Киев, 13 октября. Украинская певица Нина Матвиенко заявила о божественном происхождении украинцев, а также их участии в «создании магнитного поля Земли».

«Мы люди великого рода — из того божественного рода, который создал начало жизни на этой Земле. Которые заботились об этой планете, вдохнули в нее кусочек магнитного поля», — заявила она в эфире передачи «Час Online» на местном «Пятом канале» 11 октября. Именно поэтому, по словам певицы, она «своих предков не забывает».

Поведала артистка и о княжеских корнях своей семьи. Говорить о таком происхождении Матвиенко совсем не помешал тот факт, что ее мать закончила только семь классов, а выяснила она это с помощью спиритических сеансов.

«Москва позже появилась, а царские роды были испокон веков наши. Иисус Христос из наших родов шел. От него шла линия, и были дети, рожденные от Духа Святого. Сегодня есть последняя наследница. А моя линия шла параллельно — княжеская, от Аскольда и Дира», — сказала Матвиенко.

Кроме того, певица, по ее словам, призывает на каждый свой концерт Богородицу и «наших украинских богов».

Заявления певицы вызвали бурную реакцию в соцсетях. Многие участники обсуждения в шутку «поблагодарили» украинскую певицу за «ликбез». Я в школе и институте плохо учился. Спасибо, что просветила», «а нам про какого-то Гаусса рассказывали и про его кривые распределения. Зря учился, зря грыз гранит науки», — пишут в Twitter.

Я в школе и институте плохо учился. Спасибо, что просветила. — Бес Един (@asbesedin77) October 12, 2017

Кроме того, отметили пользователи и «скромность» украинцев, «которые столько лет молчали о своей роли в истории Вселенной».

Удивительно скромный народ - украинцы. Столько лет молчали о своей роли в истории Вселенной... А ить краеугольный камень, куда там Петру. — Таня (@TangoTonga) October 12, 2017

Однако с юмором на выступление Матвиенко в эфире этой передачи отреагировали не все. Так, Светлана Величко с сожалением написала, что «была о ней лучшего мнения».