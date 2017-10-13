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Политика
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Политика
В Кремле прокомментировали заявление Земана о компенсации за Крым
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    В Кремле прокомментировали заявление Земана о компенсации за Крым

    15:06  13 Октября 2017
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    В Кремле прокомментировали заявление Земана о компенсации за Крым

    Москва, 13 октября. Заявление президента Чехии Милоша Земана о возможности выплаты компенсации Украине за воссоединение Крыма с Россией, в Москве оценивают как часть внутриевропейской дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом Путиным», — сказал Песков.

    Напомним, 10 октября президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Киеву решить данный вопрос выплатой компенсации со стороны Москвы.

    При этом высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины. Однако официальный представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что нападки украинских политиков на президента Милоша Земана являются «криком из пещеры неандертальцев».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #песков #крым #земан
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