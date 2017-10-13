Сирия впустила турецкие войска в Идлиб: что предпримут курды и «Джебхат ан-Нусра»

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Этой ночью Турция ввела свои военные подразделения и технику на территорию сирийской провинции Идлиб, вокруг которой была сформирована четвертая зона деэскалации. Колонна из 30 боевых бронированных машин и танков вошла в северо-западную часть региона в сопровождении 100-150 бойцов турецкого спецназа и боевиков союзной Сирийской свободной армии (ССА). Основные силы данной группировки ВС Турции между тем все еще остаются на своей территории в районе приграничного города Хатая.

Официальная Анкара всячески подчеркивает, что целью ввода войск в Сирию является, прежде всего, поддержание режима тишины, предусмотренное соглашением между Россией, Ираном и Турцией. Однако ситуация в этом достаточно напряженном регионе САР, почти целиком оккупированном антиправительственными вооруженными группировками, может серьезно измениться с приходом турецких военнослужащих. Так, например, значительно насторожились курды, опасаясь начала новой полномасштабной кампании Анкары против них под названием «Меч Евфрата». Напомним, подразделения армии Турции расположились вблизи линии соприкосновения с Отрядами народной самообороны (YPG), занимающими анклав с городом Африн в центре. Таким образом, турецкие силы теперь охватывают данный курдский кантон с трех сторон.

Обстановка в значительной степени осложняется также присутствием в этом регионе боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам». Более того, «Джебхат ан-Нусра»1 (группировка запрещена в РФ) и подконтрольные ей группировки не просто присутствуют, но контролируют большую часть провинции, в том числе ее административный центр — город Идлиб.

В том, как измениться ситуация в Идлибе с вводом турецких войск, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что предугадать развитие обстановки в данном регионе достаточно сложно, поскольку здесь одинаково возможны как положительный, так и отрицательный сценарии.

«Турция, Иран и Россия — это внешние участники, которые следят за разведением непосредственных сторон сирийского конфликта и соблюдением правил перемирия. Если смотреть с этой стороны, то Анкара, как и остальные страны-гаранты, вполне может выполнять свои функции и тем самым послужить развитию процесса мирного урегулирования. Но тут встает вопрос, как вся эта ситуация смотрится в глазах других участников — боевиков, курдов и всех прочих. Рассматривают ли они действия Турции только в рамках соглашения по зоне деэскалации, заключенного в Астане, или видят для себя угрозу со стороны Анкары?».

Несомненно, турецкая сторона озабочена далеко не только наведением порядка в соседней арабской республике. Ее участие в договоренностях по Идлибу во многом объясняется пресловутым курдским вопросом, который все еще не дает покоя Анкаре. Возможно, своим присутствием в Сирии она всего лишь хотела пощекотать нервы курдам, припугнуть их, но также вероятен и другой исход: Турция намерена спровоцировать бойцов YPG и Демократической армии Сирии (SDF) и затем выдвинуть войска на Африн, используя Идлиб как удобный плацдарм для начала операции «Меч Евфрата».

«Появление турецких войск на территории Сирии для курдов явно является очень раздражающим фактором. Они не участвуют в Астанинском процессе, и все договоренности в рамках этого формата, соответственно, были заключены без них. Поэтому им не совсем понятно, что там делает армия Турции. Это вызывает у курдов еще большее напряжение. Интересный вопрос, кроме того, заключается в том, встанет ли кто-нибудь на их сторону в случае обострения ситуации. Отношения между США и Турцией сейчас далеко не простые, однако еще не понятно, кого все-таки выберет Вашингтон. Вполне возможно, что Соединенные Штаты считают присутствие турецких войск в Идлибе позитивным для себя фактом».

Если же говорить о проблеме оккупации провинции Идлиб боевиками всевозможных вооруженных группировок, то присутствие в регионе турецких войск также может как позитивно, так и негативно отразится на этом факторе. С одной стороны, Анкара может поспособствовать заключению перемирия с некоторыми другими формированиями, базирующимися в Идлибе; с другой — начать действовать в интересах лояльных к ней боевиков ССА и «Ахрар аш-Шам», также дислоцирующихся в этом приграничном регионе.

«Что касается «Джебхат ан-Нусры» и прочих группировок, то их задача, в первую очередь, — выйти из этой войны с наименьшими для себя потерями, чтобы не быть полностью уничтоженными. Здесь Турция также может сыграть определенную роль и наладить переговоры с боевиками. Анкара может, например, предоставить свою территорию для выхода из САР если не всем, то, по крайней мере, лидерам переговорного процесса. Главное, чтобы турецкая сторона согласовывала свои действия в Сирии с представителями других стран-гарантов».

1 Организация запрещена на территории РФ.