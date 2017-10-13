Пилотажные группы ВКС РФ на учениях под Москвой прикрыли бомбардировщики Су-34

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Москва, 13 октября. Экипажи групп высшего пилотажа ВКС РФ «Стрижи» и «Русские Витязи» обеспечили авиационное прикрытие на летно-тактических учениях.

В рамках учений по итогам текущего учебного года бомбардировщики ВКС РФ Су-34 наносили удары по наземным целям, расположенным на авиационных полигонах. Воздушное прикрытие от истребителей условного противника обеспечивали экипажи пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», вылетевшие с аэродрома «Кубинка».

Пилоты отработали перехват и уничтожение приближающихся самолетов «противника» на дистанции свыше 100 километров, а также выполнили тренировку по маневренному воздушному бою пара на пару. В полетах было задействовано более 20 самолетов, базирующихся в Московской, Нижегородской и Липецкой областях.