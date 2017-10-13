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Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
Политика
Матвиенко: ЮНЕСКО сможет работать дальше и без США
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    Матвиенко: ЮНЕСКО сможет работать дальше и без США

    15:59  13 Октября 2017
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    Матвиенко: ЮНЕСКО сможет работать дальше и без США

    Санкт-Петербург, 13 октября. Соединенные Штаты Америки заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО с 2019 года и остаться в организации в качестве наблюдателя. Следующим за США из ЮНЕСКО планирует выйти Израиль. В преддверии 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза его лидеры заявили в Петербурге, что сожалеют о поступке США.

    «Всегда грустно, когда какая-либо страна выходит из международной организации, — сказал председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури. — На МПС выход США из ЮНЕСКО не скажется, но нам важно сохранять дух совместной работы».

    Свое сожаление выразила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Это организация, которая очень много сделала для развития гуманитарного, культурного сотрудничества, сотрудничества в сфере образования, реализации совместных международных проектов, сохранения исторического, культурного наследия как в каждой стране отдельно, так и всемирного исторического культурного наследия», — заявила спикер Совфеда и добавила, что ЮНЕСКО будет продолжать свою работу, несмотря на выход столь сильного участника.

    Свое мнение высказал и генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг – оно также звучало как соболезнование ЮНЕСКО и международному диалогу в культурной сфере.

    «Очень жаль, что США решили выйти из ЮНЕСКО: мы живем в эпоху, когда вопросы, которыми занимаются МПС и ЮНЕСКО, слишком глобальные, — прокомментировал Чунгонг. — Мы на Ассамблее МПС также будем обсуждать вопросы культурного плюрализма. А пока выражаю глубокое сожаление в связи с выходом США из ЮНЕСКО».

    Ранее Германия и Россия уже упрекнули США в выходе из ЮНЕСКО.

    Автор: Евгения Авраменко
    #сша #матвиенко #юнеско #чоудхури
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