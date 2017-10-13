САА при поддержке ВКС РФ захватила фабрику ИГ по производству бомб в Хомсе

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Хомс, 13 октября. Правительственные войска Сирии взяли под контроль крупный склад боеприпасов «Исламского государства»1 на востоке Хомса.

Сирийские военные сообщают, что правительственным войскам в ходе операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось продвинуться в район Джиб Ажарах в восточной части провинции Хомс.

В ходе столкновений армейцы захватили крупный склад боеприпасов, в котором была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных взрывных устройств. На складе хранилось порядка 100 видов компонентов для производства взрывчатки.

1 Организация запрещена на территории РФ.