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Политика
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САА при поддержке ВКС РФ захватила фабрику ИГ по производству бомб в Хомсе
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    САА при поддержке ВКС РФ захватила фабрику ИГ по производству бомб в Хомсе

    14:55  13 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ захватила фабрику ИГ по производству бомб в Хомсе

    Хомс, 13 октября. Правительственные войска Сирии взяли под контроль крупный склад боеприпасов «Исламского государства»1 на востоке Хомса.

    Сирийские военные сообщают, что правительственным войскам в ходе операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось продвинуться в район Джиб Ажарах в восточной части провинции Хомс.

    В ходе столкновений армейцы захватили крупный склад боеприпасов, в котором была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных взрывных устройств. На складе хранилось порядка 100 видов компонентов для производства взрывчатки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #саа #хомс
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