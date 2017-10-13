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Пятилетний ребенок выпал на ходу из маршрутки в Бийске
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    Пятилетний ребенок выпал на ходу из маршрутки в Бийске

    15:00  13 Октября 2017
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    Пятилетний ребенок выпал на ходу из маршрутки в Бийске

    Барнаул, 13 октября. В Бийске из маршрутки на ходу выпал 5-летний мальчик.

    Следствие выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого ребенок получил ушибы, сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Алтайскому краю.

    По сообщениям СМИ, 12 октября из-за неожиданного открытия двери из маршрутного автобуса на проезжую часть выпал ребенок.

    В настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает, сообщают правоохранители.

    Следователям предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дети #дтп #авария
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