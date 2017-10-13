Сирия сегодня: Турция обвиняет США в поддержке терроризма, оппозиция благодарит РФ

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Сирия, 13 октября. В Меядине сирийская армия теснит ИГ1 (организация, запрещенная в России) при поддержке ВКС РФ. Эрдоган требует США ответить за помощь террористам. Сирийская оппозиция благодарит РФ за зоны деэскалации. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Осада Меядина

Правительственные войска полностью окружали удерживаемый ИГ город Меядин в провинции Дейр эз-Зор. Сирийской Арабской Армии (САА) удалось подавить сопротивление боевиков-джихадистов на подступах городу благодаря активной поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Как сообщают военные источники на местах, сирийская армия продолжает наступление вдоль реки Евфрат и уже зачистила от террористов несколько кварталов Меядина. Сейчас под контролем правительственных сил находятся кварталы Аль-Рашаде, Аль-Гисир и перекресток Тибея. Полевые командиры самопровозглашенного халифата пытаются перебросить на помощь своим союзникам в Меядине все новы отряды боевиков, тем не менее те также попадают под удары российской боевой авиации.

Напомним, что с лета этого года Меядин стал новым административным центром «Исламского государства», а потому его скорейшее освобождение является принципиальной задачей для лояльных официальному Дамаску сил.

Турция требует США ответить за помощь террористам

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал правительство Соединенных Штатов к ответу за поддержку сил международного терроризма в Сирии. Он обвинил Вашингтон в поставке ИГ оружия.

«Я обращаюсь к США: зачем вы поддерживаете террористов? Каковы ваши истинные намерения, если вы даете оружие террористам?» — отметил Реджеп Эрдоган на съезде правящей политической силы Турции, «Партии справедливости и развития».

Теракт в Хасаке

Стали известны подробности теракта, организованного «Исламским государством»1 в сирийской провинции Хасака. Напомним, что в результате нападения террориста-смертника в районе Абу-Фас к западу от города Аш-Шаддади погибло около 50 человек, в том числе женщины и дети. Там на начиненном взрывчаткой автомобиле боевик въехал в толпу беженцев, прибывших с территории провинции Дейр эз-Зор, все еще контролируемой самопровозглашенным халифатом.

Как сообщает сирийское новостное агентство SANA, после непосредственного подрыва автомобиля люди пытались покинуть опасное место, но оказались на минном поле, установленном курдскими ополченцами. Отмечается также, что боевики ИГ всеми средствами пытаются воспрепятствовать оттоку мирных жителей с удерживаемых ими районов, так как привыкли использовать их в качестве живых щитов.

Сирийская оппозиция благодарит Россию

Российские миротворческие усилия в Сирии — в частности организация зон деэскалации — спасли жизни тысяч мирных жителей страны. Об этом во время своей встречи с Сергеем Лавровым, главой МИД РФ, заявил лидер оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед аль-Джарба. Он также поблагодарил лично Лаврова за его активную работу по дипломатическому урегулированию ситуации в Сирии.

«Мы ценим ваши личные усилия в том, что касается заключений соответствующих соглашений о создании зон деэскалации. Мы хотим заявить, что эти договоренности позволили спасти большое количество жизней в Сирии и провести гуманитарные конвои нуждающимся», — заявил аль-Джарба.

1 Организация запрещена на территории РФ.