Песков: Выход США из иранской ядерной сделки навредит безопасности во всем мире

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Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки однозначно нанесет вред атмосфере безопасности и нераспространению во всем мире.

По мнению Пескова, подобные действия способны серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье.

«Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана — что Тегеран также покинет это соглашение», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать следовать позиции, которая неоднократно формулировалась президентом Владимиром Путиным. Она направлена на то, чтобы обеспечить режим решения этой проблемы.

«В любом случае, конечно, подобные возможные действия американской стороны будут иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно», — заключил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что представители администрации Белого дома огласили ключевые положения новой стратегии президента США по Ирану.