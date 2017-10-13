Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
Политика
Песков: Выход США из иранской ядерной сделки навредит безопасности во всем мире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Выход США из иранской ядерной сделки навредит безопасности во всем мире

    15:40  13 Октября 2017
    224

    Песков: Выход США из иранской ядерной сделки навредит безопасности во всем мире

    Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки однозначно нанесет вред атмосфере безопасности и нераспространению во всем мире.

    По мнению Пескова, подобные действия способны серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье.

    «Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана — что Тегеран также покинет это соглашение», — отметил пресс-секретарь президента России.

    Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать следовать позиции, которая неоднократно формулировалась президентом Владимиром Путиным. Она направлена на то, чтобы обеспечить режим решения этой проблемы.

    «В любом случае, конечно, подобные возможные действия американской стороны будут иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно», — заключил Дмитрий Песков.

    Ранее сообщалось, что представители администрации Белого дома огласили ключевые положения новой стратегии президента США по Ирану. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #песков #иран
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4976

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        62262

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24507

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6272

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54162
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        150
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        722
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2252
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4976