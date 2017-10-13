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Песков анонсировал выступление Путина на заседании ассамблеи МПС
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    Песков анонсировал выступление Путина на заседании ассамблеи МПС

    17:24  13 Октября 2017
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    Песков анонсировал выступление Путина на заседании ассамблеи МПС

    Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин выступит перед членами ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подтвердил участие президента России в ассамблее Межпарламентского союза.

    «Выступит перед членами ассамблеи, послушает выступления руководства ассамблеи, а также (выступления председателя Совета Федерации Валентины) Матвиенко и (председателя Государственной думы Вячеслава) Володина», — констатировал Песков.

    Песков анонсировал выступление Путина на заседании ассамблеи МПС

    Межпарламентский союз был основан в 1889 году. Он представляет собой одну из наиболее авторитетных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что глава России Владимир Путин прибыл в Воронеж, где примет участие в совещании по вопросам сельского хозяйства.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #песков #ассамблея межпарламентского союза
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