Песков анонсировал выступление Путина на заседании ассамблеи МПС

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Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин выступит перед членами ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил участие президента России в ассамблее Межпарламентского союза.

«Выступит перед членами ассамблеи, послушает выступления руководства ассамблеи, а также (выступления председателя Совета Федерации Валентины) Матвиенко и (председателя Государственной думы Вячеслава) Володина», — констатировал Песков.

Межпарламентский союз был основан в 1889 году. Он представляет собой одну из наиболее авторитетных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что глава России Владимир Путин прибыл в Воронеж, где примет участие в совещании по вопросам сельского хозяйства.