Ухаб на пути в Европу: российский ведущий пошутил про украинский закон об образовании

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Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в прямом эфире Первого канала опустил шутку по поводу украинского закона об образовании, который запрещает нацменьшинствам обучение на родном языке после 5 класса в государственных школах Украины. Кузичев напомнил, что принятие закона встретило ожесточенное сопротивление со стороны стран Европы, а ПАСЕ приняла резолюцию с критикой нормативно-правового акта.

«Ухаб на пути в Европу. Меня постоянно преследует чувство когнитивного диссонанса», — заключил телеведущий.

После этого завязалась жесткая дискуссия. Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что закон об образовании выверенный и не содержит серьезных перекосов. По словам Соколовой, правовой акт нужен для того, чтобы нейтрализовать попытки других стран посягнуть на украинские территории.

«Это геополитика и реальная ситуация», — заявила Соколова.

Кузичев на это заявление в ироничной форме полюбопытствовал, не планирует ли официальный Киев искать «агрессоров» теперь и в Европе.

Другие спикеры выразили свое беспокойство, поскольку для огромного количества людей, проживающих на Украине, русский язык является родным. Жестко по поводу закона Украины об образовании высказался российский журналист, военный эксперт Игорь Коротченко.

«Прелюдия культурного геноцида в отношении русских. Европа, как обычно, пустит слезу. Но ей наплевать. Если бы ей было не наплевать, она бы ввела экономические санкции против Украины», — заявил Коротченко

Слово также взял публицист Сергей Худиев, он считает, что унифицировать систему образования под украинский язык невозможно. Он рассказал, что восемь из десяти украинских блогеров пишут свои посты на русском языке.

Закон об образовании был подписан президентом Украины Петром Порошенко 25 сентября 2017 года. Положения закона предусматривают, что с пятого класса дети нацменьшинств должны учиться на украинском, а родной язык изучать как отдельную дисциплину. Закон вызвал резкую критику со стороны руководства Венгрии и Молдавии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Украина может забыть об интеграции в Европу» и пообещал блокировать все решения ЕС, направленные на сближение Евросоюза и Украины.