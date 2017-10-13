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Политика
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Политика
Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи
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    Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

    15:11  13 Октября 2017
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    Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

    Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выплачивать Киеву какие-либо компенсации за возвращение Крыма.

    «В юридическом плане ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане, ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя. Это неверно, и, соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Песков напомнил, что легитимный орган Крыма — Верховный совет — принял решение о выходе полуострова из состава Украины на фоне государственного переворота и на фоне угрозы экстремизма. После этого Москва провела референдум о вступлении Крыма в состав РФ.

    Именно по этой причине говорить о каком-либо «выкупе» для Украины «не совсем правильно, точнее говоря, совсем неправильно», резюмировал пресс-секретарь главы государства.

    Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

    Напомним, что президент Чехии Милош Земан, выступая на трибуне ПАСЕ, назвал возвращение Крыма России «завершенным делом». Однако, по его словам, Украина могла бы получить от РФ компенсацию за возвращение полуострова. Эта компенсация может быть не только денежного характера, но и в виде газа или нефти.

    По итогам всенародного референдума, проведенного в Крыму весной 2014 года, подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вход в состав России.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #украина #песков #крым
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