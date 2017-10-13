Сирия: из плена ИГИЛ освобожден езидский мальчик

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Дохук, 13 октября. Силам безопасности в Сирии удалось освободить семилетнего мальчика из плена боевиков «Исламского государства»1.

Сотрудники управления Иракского Курдистана по делам похищенных езидов сообщили, что ночью в среду силовики освободили из плена террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) семилетнего Рами Омара Хаджи. Представитель управления Хусейн Кайди отметил, что мальчик остался единственным членом своей семьи, судьба остальных его родственников неизвестна.

Ребенок доставлен в населенный пункт Дохук в Курдистане, с ним сейчас занимаются сотрудники органов опеки. Ранее сообщалось, что «воины Халифата» атаковали езидский район Синджар в августе 2014 года. Сотни мужчин и стариков были убиты, тысячи женщин и детей обращены в рабство.

1 Организация запрещена на территории РФ.