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Политика
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Сирия: из плена ИГИЛ освобожден езидский мальчик
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    Сирия: из плена ИГИЛ освобожден езидский мальчик

    14:44  13 Октября 2017
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    Сирия: из плена ИГИЛ освобожден езидский мальчик

    Дохук, 13 октября. Силам безопасности в Сирии удалось освободить семилетнего мальчика из плена боевиков «Исламского государства»1.

    Сотрудники управления Иракского Курдистана по делам похищенных езидов сообщили, что ночью в среду силовики освободили из плена террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) семилетнего Рами Омара Хаджи. Представитель управления Хусейн Кайди отметил, что мальчик остался единственным членом своей семьи, судьба остальных его родственников неизвестна.

    Ребенок доставлен в населенный пункт Дохук в Курдистане, с ним сейчас занимаются сотрудники органов опеки. Ранее сообщалось, что «воины Халифата» атаковали езидский район Синджар в августе 2014 года. Сотни мужчин и стариков были убиты, тысячи женщин и детей обращены в рабство.

    Сирия: из плена ИГИЛ освобожден езидский мальчик

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #езиды
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