США даже не поняли, что натворили: политолог разъяснил суть скандала со снятием флагов РФ

В Избранное

Продолжается скандал, вызванный снятием американскими властями российских флагов с представительств Российской Федерации в Соединенных Штатах. При этом американские власти так и не смогли вразумительно объяснить, чем вызваны подобные действия, которые Москва сочла крайне недружественным шагом и, фактически, надругательством над госсимволом России. Возмущены действиями США российские политики, блогеры, простые граждане. Почему действия американских властей вызвали такой мощный резонанс, Федеральному агентству новостей объяснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«С точки зрения сложившихся отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, история со снятием российских флагов — крайне серьезный инцидент, особенно при той динамике, которая сейчас складывается, — отметил Андрей Кошкин. — Сегодня США явно идут по пути обострения отношений с РФ. Американцы постоянно наращивают санкции против нашей страны, вплоть до того, что переводят это в плоскость законов, которые принимает конгресс. Мы видим постоянное стремление Вашингтона обвинять Москву в неких якобы «неправильных» действиях на Ближнем Востоке, хотя именно Россия добилась успеха в борьбе с боевиками ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1, ИГ1 — прим.). Именно Россия сумела добиться стабилизации ситуации в Сирии и сохранения государственности этой страны. Именно мы добились стабилизации отношений и между другими государствами Ближнего Востока».

Однако, по словам эксперта, рост влияния России в мире, в том числе на Ближнем Востоке, похоже, не устраивает Соединенные Штаты.

«Какую бы точку планеты мы ни взяли — даже Северную Корею — везде Соединенные Штаты хотят найти «русский след», чтобы обвинить Россию в каких-то якобы «нечестных» действиях, — отметил собеседник ФАН. — Я уж не говорю о Европе и о НАТО, — которые прямо обвиняют Россию в несуществующей «агрессии» на Украине».

По словам политолога, именно на этом фоне имело место скандальное снятие властями США флагов РФ с российских представительств.

«В этой острейшей ситуации именно мы изначально пытались найти точки соприкосновения с Соединенными Штатами, — напомнил Андрей Кошкин. — Россия далеко не сразу отреагировала на действия предыдущей администрации Барака Обамы, когда из США в течение двух суток были выпровожены 35 российских дипломатов. Мы дали им месяц, мы ждали, что ситуация изменится при новой администрации. Мы долго надеялись, что администрация нового президента Дональда Трампа выразит готовность возвращения в исходную позицию ситуации, касающейся дипломатических отношений между РФ и США. Но этого не произошло, напротив, мы видим наращивание недружественных действий со стороны США. Они забирают дипломатическую собственность России, при том, что Москва эту собственность выкупила, что является незыблемым по американским законам. И вот на фоне этих и так сложнейших отношений происходит снятие флагов с наших знаний — а это именно наши здания. Поэтому неудивительно, что в России эти действия восприняли как очередной крайне жесткий выпад со стороны Соединенных Штатов по отношению к нашей стране, как проявление к нам абсолютного неуважения. Именно поэтому российские законодатели, политики, эксперты и общественность требуют адекватных ответных действий и от министерства иностранных дел, и от российского руководства для того, чтобы заставить Соединенные Штаты уважать наши символы, уважать наше государство».

По словам политолога, прозвучавшие оправдания американских властей, что, дескать, инцидент с флагами носил чисто технический характер и не нес в себе политической составляющей, являются абсолютно несостоятельными, тем более, что различные ветви властей США, как говорится, путаются в показаниях.

«Соединенные Штаты даже не поняли, что натворили — похоже, американцы просто не задумывались над тем, что делают. Но это, извините, уже внутренние проблемы США — они должны были учитывать, какой будет резонанс на столь неуважительные действия по отношению и к символике нашей страны, к России в целом. Мы в этом видим ярко выраженное неуважение к нашему государству, продолжение стремления Соединенных Штатов не только подавить нас санкциями, но и при первой же возможности морально ущемить. И очередной случай проявление этого неуважения — снятие наших флагов», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Как пользователи соцсетей отреагировали на инцидент со снятием российских флагов с диппредставительств РФ в США, читайте в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.