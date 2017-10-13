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Путин готовит важное выступление на Валдайском форуме в Сочи — Песков
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    Путин готовит важное выступление на Валдайском форуме в Сочи — Песков

    16:56  13 Октября 2017
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    Путин готовит важное выступление на Валдайском форуме в Сочи — Песков

    Москва, 13 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков пообещал, что выступление главы государства Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи будет «важным и интересным».

    Президент России Владимир Путин готовит текст выступления на Валдайском форуме в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

    «Готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме. Вы знаете, что каждый год эта традиция соблюдается»,  — сказал он.

    Традиция будет соблюдена и в этом году, отметил Песков. Напомним, что Международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет заседание на площадке в Сочи в период с 24 по 27 октября. Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в Воронеж для участия в совещании с профильными министрами и надзорными ведомствами по вопросу развития сельского хозяйства России.

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #форум #валдай
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