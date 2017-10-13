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Политика
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Политика
США обнародовали основные положения стратегии Трампа по Ирану
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    США обнародовали основные положения стратегии Трампа по Ирану

    14:54  13 Октября 2017
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    США обнародовали основные положения стратегии Трампа по Ирану

    Вашингтон, 13 октября. Представители администрации Белого дома огласили ключевые положения новой стратегии президента США по Ирану. Американские власти собираются противостоять дестабилизации со стороны этой страны.

    Кроме того, Белый дом планирует сдерживать агрессию Ирана, в особенности это касается поддержки терроризма, сообщает ТАСС. Вашингтон намерен оживить традиционные альянсы и региональные партнерства. Это будет сделано с целью восстановления баланса сил в регионе.

    США обнародовали основные положения стратегии Трампа по Ирану

    Стратегия подразумевает противодействие КСИР. По мнению властей США, деятельность этой организации направлена на «вымогательство богатства у иранского народа». Еще два пункта касаются противодействия угрозе США и их союзникам со стороны иранских баллистических ракет и "другого асимметричного оружия". Американское правительство планирует пресекать всю разработку ядерного оружия в Иране.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #иран #стратегия
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