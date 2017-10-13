США обнародовали основные положения стратегии Трампа по Ирану

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Вашингтон, 13 октября. Представители администрации Белого дома огласили ключевые положения новой стратегии президента США по Ирану. Американские власти собираются противостоять дестабилизации со стороны этой страны.

Кроме того, Белый дом планирует сдерживать агрессию Ирана, в особенности это касается поддержки терроризма, сообщает ТАСС. Вашингтон намерен оживить традиционные альянсы и региональные партнерства. Это будет сделано с целью восстановления баланса сил в регионе.

Стратегия подразумевает противодействие КСИР. По мнению властей США, деятельность этой организации направлена на «вымогательство богатства у иранского народа». Еще два пункта касаются противодействия угрозе США и их союзникам со стороны иранских баллистических ракет и "другого асимметричного оружия". Американское правительство планирует пресекать всю разработку ядерного оружия в Иране.