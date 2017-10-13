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Украина
Первый украинский суперкар заметили на АЗС в Латвии
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    Первый украинский суперкар заметили на АЗС в Латвии

    15:17  13 Октября 2017
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    Первый украинский суперкар заметили на АЗС в Латвии

    Рига, 13 октября. Первый украинский суперкар — автомобиль Himera Q — был замечен на заправочной станции в латвийском селе Кекава. Очевидцы, сфотографировавшие машину, сперва приняли ее за российский автомобиль Lada Raven, однако, как отмечают латвийские СМИ, это была именно Himera Q.

    Отметим, что стоимость автомобиля составляет около 700 тысяч евро. Прототип машины был представлен в Киеве в июне. Первую серийную версию разработчики обещали представить широкой публике уже осенью. Ожидается, что суперкар будет доступен как с бензиновым, так и электрическим двигателем.

    Первый украинский суперкар заметили на АЗС в Латвии

    Напомним, что украинский Himera Q и российский Lada Raven действительно легко перепутать —  их разработкой занимался один и тот же дизайнер Дмитрий Лазарев. В 2014 году он подал заявку на конкурс, организованный компанией ВАЗ, однако затем отозвал свой проект. 
     

     

    Автор: Федор Веснин
    #украина #латвия #суперкар
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