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Политика
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Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Керченского моста
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    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Керченского моста

    14:46  13 Октября 2017  /обновлено: 14:47  13 Октября 2017
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    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Крымского моста

    Автомобильный пролет строящего моста через Керченский пролив закрепили на фарватерных опорах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    В полдень судоходство в Керчь-Еникальском канале было возобновлено в обычном режиме — на 18 часов раньше запланированного срока. Накануне строителям удалось поднять арку весом более пяти тысяч тонн на высоту 35 метров. Всего этот процесс занял около пяти часов.

    Отметим, что операция по установки арки Крымского моста была начата еще в среду, судоходное движение в проливе приостановили на 72 часа. Арочный пролет высотой 45 метро и длиной 227 метров доставили в створ моста при помощи буксиров.

    Реакция украинцев

    На Украине о строительстве моста обычно принято не говорить или не замечать. Однако, очевидно, что адекватные украинцы восхищаются монументальностью сооружения. Так, некий пользователь Facebook Moishe Konovaloff написал, что сегодняшний Крым принадлежит великой стране.

    «Крым принадлежит великой стране. Каждые полгода теперь будут спрашивать, чей Крым? Все равно, что щипать себя — жив я или нет», — пишет он.

    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Крымского моста

    Не обошлось и без иронии. Многие украинские пользователи, вспоминая официальные заявления руководства своей страны и явно насмехаясь над киевским руководством, написали, что это все якобы проделки «Мостфильма», фотошоп, а сам мост сделан из картона.

    «Вторая серия от «Мостфильма», — пишет Alexander Nevenchannyy.

    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Крымского моста

    «Картонная? Или фотошоп?» — спрашивает Владимир Островой. На что некий Олег Репников отвечает: «Папье-маше».

    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Крымского моста

    «Стивен Спилберг тихо завидует Мосфильму», — пишет Андрей Гуленко.

    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Крымского моста

    В свою очередь бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш иронично отметила, что у каждой страны свои новости. Так, она продемонстрировала заголовок украинских СМИ: «В Карпатах запустили канатную дорогу для гробов». На что ей некий Валерий Антипов отвечает: «Не арка моста, конечно, но тоже ничего».

    Крым принадлежит великой стране: украинцы о строительстве Крымского моста

    Отметим, что Крымский мост соединит берега полуострова и Кубани в первом квартале 2018 года. Планируется, что к этому времени планируется полностью завершить строительство автодорожного полотна. Само движение автомобилей по мосту должно начаться уже в конце 2018 года.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #украина #крым #крымский мост
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