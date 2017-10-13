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Политика
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Политика
Госдеп назвал условия возвращения США в ЮНЕСКО
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    Госдеп назвал условия возвращения США в ЮНЕСКО

    14:35  13 Октября 2017
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    Госдеп назвал условия возвращения США в ЮНЕСКО

    Вашингтон, 13 октября. Спикер американского Госдепартамента Хезер Науэрт назвала условия, при которых США могут вернуться в ЮНЕСКО, речь идет о реформировании организации.

    Вашингтон 12 октября сообщил о желании покинуть ЮНЕСКО, решение Белого дома вступит в силу 31 декабря 2017 года. В Москве назвали решение США позицией «изгоя», добавив, что от выхода Вашингтона из международной организации пользы не будет.

    «Если ЮНЕСКО хочет, чтобы мы вернулись, если хочет реформировать себя, вернуться к отправной точке в части помощи образованию и культуре и прочему, возможно, мы можем рассмотреть такую возможность», — прокомментировала Хезер Науэрт во время встречи с журналистами.

    Политологи считают, что выход Соединенных Штатов из ЮНЕСКО ведет к международной изоляции страны. Ранее Вашингтон принял решение выйти из Парижского соглашения по климату. 

    Госдеп назвал условия возвращения США в ЮНЕСКО

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #госдепартамент #юнеско
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