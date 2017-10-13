Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

В Избранное

Керчь, 13 октября. Первое судно прошло сегодня под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив, Сообщение об этом появилось в официальном Twitter инфоцентра «Крымский мост».

«Первое судно под обеими арками!», — говорится в сообщении в микроблоге. Кроме того, тут же было опубликовано и короткое видео, на котором можно видеть проходящий под арочными пролетами сухогруз.

Ранее в связи с транспортировкой и установкой второго – автомобильного пролета моста на фарватерные опоры в Керчь-Еникальском канале с 06.00 мск 11 октября были введены временные ограничения на судоходство сроком на 72 часа. В настоящее время они отменены.

Напомним, длина нового моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.