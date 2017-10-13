Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею
Общество
Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

    14:54  13 Октября 2017  /обновлено: 14:55  13 Октября 2017
    33

    Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

    Керчь, 13 октября. Первое судно прошло сегодня под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив, Сообщение об этом появилось в официальном Twitter инфоцентра «Крымский мост».

    «Первое судно под обеими арками!», — говорится в сообщении в микроблоге. Кроме того, тут же было опубликовано и короткое видео, на котором можно видеть проходящий под арочными пролетами сухогруз.

    Ранее в связи с транспортировкой и установкой второго – автомобильного пролета моста на фарватерные опоры в Керчь-Еникальском канале с 06.00 мск 11 октября были введены временные ограничения на судоходство сроком на 72 часа. В настоящее время они отменены. 

    Напомним, длина нового моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

     

    Автор: Алексей Громов
    #крымский мост #проход судна
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4534

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        60109

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24483

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6269

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54107
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        42
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        33
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        1884
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4534