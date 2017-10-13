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Политика
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Украина
Евросоюз своими псевдореформами убивает граждан Украины — Мосийчук
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    Евросоюз своими псевдореформами убивает граждан Украины — Мосийчук

    14:57  13 Октября 2017
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    Депутат Рады призывает ЕС не навязывать Украине «убивающие ее граждан» «псевдореформы»

    Москва, 13 октября. Украинский депутат резко отреагировал на призыв Евросоюза поддержать медицинскую реформу, которая на следующей неделе будет обсуждаться в Раде.

    Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что указанная медицинская реформа приведет «к значительному сокращению лечебных учреждений, медработников и к внедрению в Украине платной (не путать со страховой) медицины».

    Однако в сообщении Представительства ЕС в Украине говорится, что «показатели здоровья в Украине, такие как средняя продолжительность жизни, остаются одними из худших в Европе, в то же время расходы сравнительно высокими».

    В ответ Мосийчук призвал ЕС «прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины» и «навязывать стране псевдореформы, которые, по сути, убивают украинцев».

    Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству психически нездоровых жителей.

    Автор: Юлия Кошкина
    #евросоюз #украина #ес #медицина
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