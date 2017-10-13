Евросоюз своими псевдореформами убивает граждан Украины — Мосийчук

В Избранное

Москва, 13 октября. Украинский депутат резко отреагировал на призыв Евросоюза поддержать медицинскую реформу, которая на следующей неделе будет обсуждаться в Раде.

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что указанная медицинская реформа приведет «к значительному сокращению лечебных учреждений, медработников и к внедрению в Украине платной (не путать со страховой) медицины».

Однако в сообщении Представительства ЕС в Украине говорится, что «показатели здоровья в Украине, такие как средняя продолжительность жизни, остаются одними из худших в Европе, в то же время расходы сравнительно высокими».

В ответ Мосийчук призвал ЕС «прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины» и «навязывать стране псевдореформы, которые, по сути, убивают украинцев».

Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству психически нездоровых жителей.