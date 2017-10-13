Санкции — это ерунда: зампред партии немецких либералов призвал Европу начать диалог с Россией

В Избранное

Берлин, 13 октября. Вице-президент Свободной демократической партии Германии, прошедшей в бундестаг по итогам выборов, Вольфганг Кубики заявил, что европейские санкции против России необходимо отменить.

«Санкции имеют смысл только тогда, когда они работают. Если знаешь, что другая сторона их более или менее хорошо переносит, санкции — это ерунда», — цитирует его слова журнал Spiegel.

Кубики выразил уверенность, что Россия, скорее всего, не откажется от Крыма. Именно по этой причине Европе стоит отказаться от санкций и вновь вренуться к диалогу с Москвой, отметил чиновник.

Кроме того, Кубики раскритиковал увеличение сил НАТО на границе с Россией. По его словам, двадцать пять тысяч военных альянса на российской границе не способствуют построению доверительных отношений между странами.

«Но когда русские с предполагаемыми 100 тысячами военных выстраиваются на границе НАТО, мы говорим: «Неслыханно! Они готовят завоевание Западной Европы», — подчеркнул немецкий политик.

Напомним, что с 14 по 20 сентября на территории РФ и Белоруссии проводились совместные стратегические учения «Запад-2017». За маневрами военных следили 95 представителей 50 стран мира. Всего в учениях было задействовано около 13 тысяч военнослужащих. Однако глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на встрече с европейскими коллегами заявила, что в учениях «Запад-2017» приняли участие более 100 военных. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.