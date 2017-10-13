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Эрбиль, 13 октября. В Совете Безопасности Курдистана уверены, что санкции Багдада спровоцированы противодействием независимости курдов со стороны США.

Глава Совбеза Курдистана Масрур Барзани заявил, что для курдов было неожиданностью противодействие США референдуму по независимости курдской автономии. Ранее Штаты всегда поддерживали курдов в политическом плане, а также поставляли им оружие и обеспечивали лечение раненым бойцам.

Если бы Запад остался нейтральным, отметил Барзани, то Багдад и Эрбиль разобрались бы в проблемах мирным путем за столом переговоров. Резкое неприятие со стороны США подстегнуло реакцию в Ираке, что вылилось в принятие ряда карательных санкций против курдской автономии и в ближайшее время может привести к вооруженному столкновению войск Ирака и курдских сил пешмерга.

Эксперты заявляют, это лишний раз доказывает, что США использовали курдов как инструмент влияния на Ближнем Востоке.