Ученые назвали ухудшающий зрение продукт

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Вашингтон, 13 октября. Употребление мучных изделий негативно сказывается на зрении человека, заявили специалисты Сиднейского университета в США.

Ученые выявили, что употребление булочек и сдоб вредно не только фигуре человека. По их мнению, употребление мучных изделий приводит к выработке избыточного инсулина, который оказывает влияние на глазное яблоко. Ткани глазного яблока изменяются, что приводит к потере остроты зрения.

Например, по данным Oanews, 30% жителей Европы, которые страдают заболеваниями глаз, следует отказаться от круассанов и прочих мучных сладостей, передает «Свободная пресса».

Ранее исследователи из Великобритании выяснили, что новорожденные младенцы отлично различают цвета.