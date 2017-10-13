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Политика
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Политика
Путин поручил стабилизировать цены при высоком урожае зерна в 2017 году
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    Путин поручил стабилизировать цены при высоком урожае зерна в 2017 году

    14:41  13 Октября 2017
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    Путин поручил стабилизировать цены при высоком урожае зерна в 2017 году

    Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин поручил найти способ избежать рисков в связи с высоким урожаем зерна в этом году, который приведет к избытку предложения.

    «Радуясь большому урожаю, хорошему, рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях, — констатировал российский президент. — А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены».

    Путин поручил разработать конкретные предложения, которые позволят избежать этих рисков. Он также подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с министром сельского хозяйства и замминистра финансов России.

    Путин поручил стабилизировать цены при высоком урожае зерна в 2017 году

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #зерно #урожай #предложения #риски
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