Путин поручил стабилизировать цены при высоком урожае зерна в 2017 году

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Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин поручил найти способ избежать рисков в связи с высоким урожаем зерна в этом году, который приведет к избытку предложения.

«Радуясь большому урожаю, хорошему, рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях, — констатировал российский президент. — А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены».

Путин поручил разработать конкретные предложения, которые позволят избежать этих рисков. Он также подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с министром сельского хозяйства и замминистра финансов России.