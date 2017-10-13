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Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию
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    Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию

    14:17  13 Октября 2017
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    Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию

    12 октября в Гостином Дворе открылась 14-я Московская международная выставка ARMS & HUNTING. Она работает 4 дня и занимает площадь порядка 5000 кв. метров.

    По данным организаторов, на «Оружии и Охоте-2017» экспонируется более 3500 единиц огнестрельного и более 2000 единиц холодного оружия.

    Лучшие производители

    По традиции, «Оружие и Охота» собирает лучших зарубежных и отечественных производителей, дилеров и дистрибьюторов оружия, аксессуаров и охотничьего снаряжения. Представленный на выставке ассортимент продукции позволяет стрелкам-спортсменам и охотникам подобрать для себя оружие и снаряжение в любом ценовом и качественном сегменте.

    В этом году свою продукцию в Гостином Дворе демонстрируют «Калашников», «Ростех», Blaser, Cosmi, Sauer, Beretta, Benelli, Mauser, Browning, Fabarm, Krieghoff, Swarovski, Zeiss, Fuchs, Johann Fanzoj, Caesar Guerini, CZ, Diana, Gamo и другие производители.

    Среди представленных на выставке производителей в первую очередь стоит выделить экспозицию концерна «Калашников». Само название этого предприятия в России традиционно вызывает ассоциации прежде всего с автоматом Калашникова. Но концерн уже давно выпускает не только военную продукцию.

    Посетителям «Оружия и охоты-2017» калашниковцы предлагают ознакомиться с их новыми образцами спортивного и охотничьего оружия, а также линейкой новой охотничьей одежды, разработанной и подготовленной к выпуску концерном.

    Помимо этого, в первый день работы выставки состоялась презентация медиаплатформы Kalashnikov Media, а также было объявлено о начале работы интернет-магазина гражданского оружия концерна.

    Swarovski представляет свой новейший прицел Swarovski dS, в котором оптика совмещена с элементами цифрового интеллекта. Изделие в реальном времени проецирует информацию в поле зрения, не отвлекая внимание охотника, и автоматически показывает корректную точку прицеливания с учетом таких факторов, как дистанция, давление воздуха, температура и угол прицеливания. Ручных настроек не требуется. Точка прицеливания вычисляется на основе индивидуальных баллистических данных для оружия и снаряжения.

    Многие специалисты считают Swarovski dS настоящим инженерным прорывом. Несмотря на высокую стоимость (4 тыс. евро), спрос на этот прицел совершенно ажиотажный и на текущий момент превышает производственные возможности компании…

    Бренды возвращаются

    Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию

    Компания «Промтехнология» демонстрирует универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 под патрон .308Win и новую мультикалиберную винтовку ORSIS F-17 под патроны .338LM/.300WM./.308Win. Также на стенде компании можно ознакомиться с новейшим вариантом известной высокоточной магазинной снайперской винтовки ORSIS T-5000M.

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    Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию

    Оружейные салоны «Кольчуга» приглашают всех желающих ознакомиться на их стенде с ружьем Sauer Apollon.

    Компания «Русский Орел» впервые представляет на российском рынке винтовки Victrix для высокоточной стрельбы. Здесь же посетители могут ознакомиться с новым ружьем Franchi Horizon.

    Компания «Росимпекс» демонстрирует газобалонную реплику популярной огнестрельной модели Sig Sauer MPX.

    Экспозиция известной немецкой компании Blaser пополнилась новыми биноклями Blaser Primus.

    Компания Johann Fanzoj с гордостью показывает новые ружья Titan TI-3 и KB-1.

    Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию

    На стенде ООО «Молот Армз» традиционно большой интерес посетителей вызывает карабин «Винторез» — гражданский вариант снайперской винтовки для подразделений специального назначения ВСС.

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    Российская компания ATAMAN, признанный производитель высококачественной РСР-пневматики, показывает сразу две сенсации этого года — пневматическую винтовку в форм-факторе «микробуллпап» ВР17 и… свой первый образец огнестрельного оружия — МЕ16, многозарядную 5,6-мм винтовку под патрон бокового боя. Еще одной новинкой компании можно считать недавно появившийся снайперский клуб «ATAMAN».

    Выставка ARMS & HUNTING 2017: возвращение иностранцев в Россию

    Но, пожалуй, главным открытием 14-й ARMS & HUNTING стало постепенное возвращение на выставку, да и на российский рынок, иностранных производителей, ранее покинувших нашу страну из-за режима антироссийских санкций. Нельзя сказать, что это всех радует.

    Например, многие российские производители оружия и аксессуаров успели занять (или, по крайней мере, постарались это сделать) освободившиеся после ухода иностранцев ниши. Теперь, в условиях возвращающейся конкуренции с иностранными производителями на внутреннем рынке, данные российские предприятия испытывают обоснованную озабоченность.

    Зато простые посетители «Оружия и Охоты-2017» возвращение в Россию из-за границы знакомых брендов, безусловно, приветствуют.

    Автор: Андрей Союстов
    #выставка #оружие #калашников #orsis t-5000 #arms hunting
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