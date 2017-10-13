Украинская журналистка: В День защитника Отечества мы ожидаем нового майдана

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На Украине 14 октября празднуют сразу два праздника. Первый — День украинского казачества, второй — День защитника Украины. Последний был учрежден 14 октября 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко. В честь праздника по всей Украине пройдут марши, в массовых шествиях будут участвовать в том числе и радикалы. Как сообщила украинская журналистка Янина Соколовская в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале, эти акции масштабно финансируются со стороны. В результате, по словам Соколовской, Украину может захлестнуть новая волна беспорядков.

«Впервые в эти протесты вложился украинский олигарх, основатель «ПриватБанка», который живет в Швейцарии, сейчас он вкладывается в широкомасштабные акции партии «Свобода». МВД не будет вмешиваться в ситуацию, потому что Аваков находится в ссоре с Порошенко. Насколько говорят инсайдеры в спецслужбах, возможны захваты администрации президента. Мы ожидаем нового майдана, — рассказала Соколовская.

Заявление Соколовой вызвало бурную дискуссию в зале и среди экспертного сообщества. Российский журналист, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что считает украинских националистов преступниками и убийцами.

К дискуссии подключилась украинская художница Татьяна Пономаренко, она заявила, что протесты и шествия необходимы для запугивания русскоязычного населения. Она сказала, что жители Луганской и Донецкой народных республик проповедуют совершенно иные ценности, что в итоге приведет Восточную Украину к процветанию. А запад страны превратится в Прибалтику, где проживает население пенсионного возраста.