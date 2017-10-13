«С 50 тысячами в кармане захочется большего»: экс-омбудсмен рассказал, сколько россиянам нужно для счастья

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Социологи Фонда «Общественное мнение» рассказали, сколько денег россиянам нужно для счастья. Согласно ФОМ, большинство россиян сочтут себя счастливыми, если будут получать 50 тысяч рублей. Богатыми людьми россияне считают тех людей, которые получают от 100 тысяч рублей и более.

Не все, впрочем, согласны с выкладками ФОМ. Так, к примеру, Павел Медведев, экс-депутат Госдумы РФ, финансовый омбудсмен в 2010–2011 годах, ученый-экономист, считает результаты данного соцопроса сомнительными.

Никаким социальным опросам нельзя доверять полностью, поясняет эксперт.

«Подходят к человеку, хватают его за пуговицу и спрашивают: «Ты сколько денег хочешь иметь?» Честным ответом будет: «Да отстаньте вы!» Уже потом на языке социологии этот прямой ответ выражается цифрами: 50 тысяч рублей, 100 или еще сколько-то», — отмечает Медведев.

Руководители социологических организаций часто являются людьми, далекими от чаяний и потребностей простого населения, уверен экономист. Потому в том, что они составят для своих исследований объективные вопросники, не всегда можно быть уверенным.

«Более того, тем людям, которые непосредственно задают вопросы респондентам на улице, часто безразлично, каким будет ответ. Потому результаты всех социологических опросов зачастую получаются очень субъективными», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Допустим, продолжает экономист, большинство респондентов ФОМ действительно заявили, что они считают зарплату в 50 тысяч рублей достаточной для счастья. Тем не менее в реальности то, достаточно такой заработной платы для счастливой жизни или нет, меняется в зависимости от многих экономических и личностных факторов.

«Все это очень относительно. Когда растут доходы, увеличиваются и потребности. Как только мы сделаем людей счастливыми с 50 тысячами в кармане, окажется, что им хочется больше. Сколько денег нужно для счастья каждому конкретному человеку — трудно сказать», — подчеркивает Медведев.

Порог богатства и благополучия в 100 тысяч рублей также является весьма субъективной цифрой, добавляет экс-депутат.

«Сто тысяч — это на какую семью и в каком городе? Что эта семья хочет от своих детей? Хотят ли эти родители, чтобы их дети хорошо выучили английский язык или знали его лишь на минимальном уровне? Все это требует совершенно разных затрат. Затем, сколько такая семья тратит на лечение? Одна моя знакомая, врач-дантист, говорила, что может в течение трех секунд определить доход человека, как только он откроет рот, и она посмотрит на его зубы. Таким образом, есть огромное количество меняющихся факторов, вплоть до того, какие зубные пломбы человек хочет поставить себе. Цифры, называемые такими соцопросами, надо воспринимать с определенной долей скепсиса», — продолжает Павел Медведев.

Напомним, что о данным Росстата на июль 2017 года средняя зарплат по стране ровняется 38 619 рублям. При этом по регионам РФ уровень средней заработной платы существенно варьирует. Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки. Там она составляет 91,1 тысячу рублей. Самая низкая средняя зарплата в Калмыкии. Там она равняется 21,1 тысячи рублей.