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Стало известно состояние школьников, пострадавших в ДТП в Башкирии
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    Стало известно состояние школьников, пострадавших в ДТП в Башкирии

    14:02  13 Октября 2017
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    Стало известно состояние школьников, пострадавших в ДТП в Башкирии

    Уфа, 13 октября. В Туймазинскую больницу поступили четыре подростка, пострадавшие в результате ДТП в Башкирии. По словам пресс-секретаря регионального Минздрава Светланы Кускарбековой, один из них находится в реанимации.

    «Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, у него переломы, — рассказала журналистам Кускарбекова. — Состояние троих средней тяжести, подростки получили различные травмы», передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе Башкирии 26-летний житель без водительских прав за рулем легковушки совершил наезд на группу детей, возвращавшихся с педагогом с экскурсии. Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших.

    Напомним, страшное ДТП произошло на 371-ом км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области: легковушка столкнулась с двумя фурами, в результате чего погибли три человека.

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #башкирия
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