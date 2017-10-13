Стало известно состояние школьников, пострадавших в ДТП в Башкирии

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Уфа, 13 октября. В Туймазинскую больницу поступили четыре подростка, пострадавшие в результате ДТП в Башкирии. По словам пресс-секретаря регионального Минздрава Светланы Кускарбековой, один из них находится в реанимации.

«Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, у него переломы, — рассказала журналистам Кускарбекова. — Состояние троих средней тяжести, подростки получили различные травмы», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе Башкирии 26-летний житель без водительских прав за рулем легковушки совершил наезд на группу детей, возвращавшихся с педагогом с экскурсии. Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших.

Напомним, страшное ДТП произошло на 371-ом км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области: легковушка столкнулась с двумя фурами, в результате чего погибли три человека.





