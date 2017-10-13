Атомная подлодка США с «Томагавками» зашла в южнокорейский порт Пусан

В Избранное

Токио, 13 октября. Американская атомная подводная лодка «Мичиган» с управляемыми ракетами «Томагавк» на борту вошла в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил США.

«Военно-морские силы США в Южной Корее и южнокорейский флот приветствовали прибытие в Южную Корею подводной лодки «Мичиган» класса «Огайо» с управляемыми ракетами на борту», — говорится в сообщении.

Атомная субмарина пришла в южнокорейский порт для развертывания своей миссии на западе Тихого океана. «Мичиган» оснащен 150 тактическими ракетами «Томагавк», субмарина считается одной из самых больших в мире.

Стоит отметить, что 6 октября американский атомный авианосец «Рональд Рейган» в сопровождении нескольких боевых кораблей вошел в Южно-Китайское море и направился в сторону Корейского полуострова.