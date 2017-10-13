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Политика
Россия попробует усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею
Политика
Атомная подлодка США с «Томагавками» зашла в южнокорейский порт Пусан
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    Атомная подлодка США с «Томагавками» зашла в южнокорейский порт Пусан

    13:59  13 Октября 2017
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    Атомная подлодка США с «Томагавками» зашла в южнокорейский порт Пусан

    Токио, 13 октября. Американская атомная подводная лодка «Мичиган» с управляемыми ракетами «Томагавк» на борту вошла в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил США.

    «Военно-морские силы США в Южной Корее и южнокорейский флот приветствовали прибытие в Южную Корею подводной лодки «Мичиган» класса «Огайо» с управляемыми ракетами на борту», — говорится в сообщении.

    Атомная субмарина пришла в южнокорейский порт для развертывания своей миссии на западе Тихого океана. «Мичиган» оснащен 150 тактическими ракетами «Томагавк», субмарина считается одной из самых больших в мире.

    Стоит отметить, что 6 октября американский атомный авианосец «Рональд Рейган» в сопровождении нескольких боевых кораблей вошел в Южно-Китайское море и направился в сторону Корейского полуострова.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #южная корея #мичиган
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