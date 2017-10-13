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Политика
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Украина
«Медовый месяц Украины и ЕС окончен»: политик прокомментировал резолюцию ПАСЕ
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    «Медовый месяц Украины и ЕС окончен»: политик прокомментировал резолюцию ПАСЕ

    15:49  13 Октября 2017
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    "Медовый месяц кончился": украинский политик объяснил резолюцию ПАСЕ по закону об образовании

    Киев, 13 октября. В ПАСЕ накануне одобрили резолюцию по закону об образовании в Украине, где подчеркивается отсутствие баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. По мнению украинского политика и общественного деятеля Дмитрия Спивака, резолюция является «очередной оплеухой» украинской дипломатии.

    Украине не обязаны помогать, считает политик Дмитрий Спивак, к такому выводу он пришел после принятия в ПАСЕ резолюции по украинскому закону об образовании. 

    «Только что ПАСЕ приняла Резолюцию, в которой в пух и прах разнесла наш «Закон об образовании» в части языкового вопроса. Это ещё одна болезненная политическая оплеуха нашей дипломатии»,  — написал резидент Одессы в посте в Facebook. 

    Он также подчеркнул, что члены ассамблеи не отреагировали на заявления президента Чехии Милоша Земана, который предложил России выплатить Украине компенсацию за Крым, признав присоединение полуострова к РФ свершившимся фактом. 

    "Медовый месяц кончился": украинский политик объяснил резолюцию ПАСЕ по закону об образовании

    «Резюме. Медовый месяц Украины и Евросоюза окончен. Сигналы об этом получены недвусмысленные. И это очень негативная тенденция. В Европе изменилась конъюнктура и расклады», — отметил Спивак.

    Украинский политик призвал Киев кардинально менять тактику и внешнеполитические методы. Он акцентировал внимание на том, что «нам никто не обязан вечно помогать». Спивак акцентировал внимание на том, что Украине никто ничего не должен, поскольку так действуют политические механизмы — «прагматизм и собственные интересы превыше всего».

    В публикации одесский общественный деятель добавляет, что глава МИД Украины Павел Климкин не владеет необходимыми компетенциями и не способен делать «правильные шаги в новых реалиях». Спивак призвал президента Петра Порошенко задуматься, поскольку внутренние проблемы Украины «негативно сказываются на отношении западного политикума» к Киеву. 

    «Запад устал от постоянных украинских проблем. Им сегодня откровенно не до нас», — резюмировал спикер, добавив, что у стран ЕС сейчас свои проблемные вопросы.

    "Медовый месяц кончился": украинский политик объяснил резолюцию ПАСЕ по закону об образовании

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #пасе #закон об образовании
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