«Медовый месяц Украины и ЕС окончен»: политик прокомментировал резолюцию ПАСЕ

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Киев, 13 октября. В ПАСЕ накануне одобрили резолюцию по закону об образовании в Украине, где подчеркивается отсутствие баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. По мнению украинского политика и общественного деятеля Дмитрия Спивака, резолюция является «очередной оплеухой» украинской дипломатии.

Украине не обязаны помогать, считает политик Дмитрий Спивак, к такому выводу он пришел после принятия в ПАСЕ резолюции по украинскому закону об образовании.

«Только что ПАСЕ приняла Резолюцию, в которой в пух и прах разнесла наш «Закон об образовании» в части языкового вопроса. Это ещё одна болезненная политическая оплеуха нашей дипломатии», — написал резидент Одессы в посте в Facebook.

Он также подчеркнул, что члены ассамблеи не отреагировали на заявления президента Чехии Милоша Земана, который предложил России выплатить Украине компенсацию за Крым, признав присоединение полуострова к РФ свершившимся фактом.

«Резюме. Медовый месяц Украины и Евросоюза окончен. Сигналы об этом получены недвусмысленные. И это очень негативная тенденция. В Европе изменилась конъюнктура и расклады», — отметил Спивак.

Украинский политик призвал Киев кардинально менять тактику и внешнеполитические методы. Он акцентировал внимание на том, что «нам никто не обязан вечно помогать». Спивак акцентировал внимание на том, что Украине никто ничего не должен, поскольку так действуют политические механизмы — «прагматизм и собственные интересы превыше всего».

В публикации одесский общественный деятель добавляет, что глава МИД Украины Павел Климкин не владеет необходимыми компетенциями и не способен делать «правильные шаги в новых реалиях». Спивак призвал президента Петра Порошенко задуматься, поскольку внутренние проблемы Украины «негативно сказываются на отношении западного политикума» к Киеву.