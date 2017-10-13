ГИБДД заставит героев российских фильмов соблюдать ПДД

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Москва, 13 октября. ГИБДД разработает рекомендации для кинопроизводителей по соблюдению правил ПДД в российских фильмах.

Несколько лет Госавтоинспекция безуспешно добивается соблюдения правил дорожного движения героями фильмов и сериалов, пишет «Коммерсант». В сентябре дело приобрело новый масштаб - правительство дало МВД поручение разработать рекомендации для производителей кинокартин, которые будут доведены до исполнителей через Минкульт и Союз кинематографистов.

В ответ на опасения представителей киноиндустрии ГИБДД подчеркивают, что данные требования будут носить рекомендательный характер и не будут мешать художественному замыслу:

«Это не поручение к обязательному исполнению, а лишь проработка предложений. Мы хотели бы, чтобы все участники движения соблюдали правила, но понимаем, что есть художественный замысел».

Также отмечается, что правила должны соблюдаться, когда авторы фильма или сериала показывают «обычный процесс движения», кроме того, рекомендации будут распространяться только на положительных героев.