САА при поддержке ВКС РФ полностью окружила ИГИЛ в Меядине

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Меядин, 13 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ полностью осадили стратегически важный город Меядин в провинции Дейр эз-Зор.

Военные источники в Сирии сообщают, что сирийская армия продолжила наступление вдоль реки Евфрат и зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) еще несколько кварталов Меядина.

Благодаря авиационной поддержке ВКС РФ освобожден район Аль-Рашаде, Аль-Гисир и перекресток Тибея. Главари «Халифата» пытаются помочь осажденным исламистам и переправляют из соседнего Ирака свежие силы, однако новые подразделения попадают под удары российской авиации, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.