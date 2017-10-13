Здание Совета ЕС эвакуировано из-за токсичного дыма: более 10 человек отравились

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Брюссель, 13 октября. Более десяти человек отравились токсичным дымом в здании «Европа» Совета Евросоюза в Брюсселе, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Поломка вентиляционной системы на кухне здания «Европа» привела к скоплению токсичного дыма в технических помещениях, в результате чего ряд представителей технического персонала почувствовали себя плохо», — говорится в заявление представителей ведомства.

Как передает бельгийский телеканал VRT, отравление получили 17 человек. Более десяти госпитализированы.

Здание было решено эвакуировать. Около него стоят кареты скорой помощи. Служба безопасности вместе с правоохранительным органами Бельгии проводят расследование инцидента.