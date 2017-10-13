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Украина потребовала подать в суд на Россию за неуплату взносов в ПАСЕ
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    Украина потребовала подать в суд на Россию за неуплату взносов в ПАСЕ

    13:48  13 Октября 2017
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    Украина потребовала подать в суд на Россию за неуплату взносов в ПАСЕ

    Киев, 13 октября. Депутат от пропрезидентской фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Владимир Арьев заявил, что украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовала от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов.

    Как говорится в сообщении Арьева, размещенном на его странице в социальной сети Facebook, «на бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов».

    Ранее Арьев, который также является членом украинской делегации в ПАСЕ, сообщил, что Киев намерен не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

    Напомним, 13 октября постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Совет Европы может вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ в январе следующего года.

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #украина #пасе
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