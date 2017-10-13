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Политика
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Путин прибыл в Воронеж для участия в совещании по сельскому хозяйству
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    Путин прибыл в Воронеж для участия в совещании по сельскому хозяйству

    14:00  13 Октября 2017
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    Путин прибыл в Воронеж для участия в совещании по сельскому хозяйству

    Воронеж, 13 октября. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Воронеж, где примет участие в совещании по вопросам сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Совещание по сельскому хозяйстве пройдет в здании Воронежской областной администрации, в нем примут участие  члены российского кабмина, а также главы надзорных ведомств. Глава государства уже прибыл в Воронеж после рабочей поездки в Сочи.

    По информации пресс-службы Кремля, совещание планировалось провести в Липецкой области, но позднее расписание изменили. Спикер Кремля Дмитрий Песков озвучивал темы заседания — на повестке стоит вопрос потребительских кооперативов, итоги уборочной кампании, а также направления развития сельскохозяйственной отрасли экономики страны. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #воронеж #сельское хозяйство
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