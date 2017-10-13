Депутат ГД предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

В Избранное

Москва, 13 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев сообщил, что готовит изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, которые предусматривают снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет.

В список войдут преступления насильственного характера — убийство, совершённое с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера, сообщает RT. По мнению Сухарева, планируемые изменения вполне объяснимы, в последнее время все чаще можно услышать о страшных преступлениях, которые совершают несовершеннолетние. Однако часть из них не подпадает под действие УК из-за возраста.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы считает, что этот факт позволяет подросткам совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Поэтому, нужно снижать порог ответственности. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию не тяжких статей.