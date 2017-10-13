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Политика
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Общество
Депутат ГД предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
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    Депутат ГД предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

    14:23  13 Октября 2017
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    Депутат ГД предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

    Москва, 13 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев сообщил, что готовит изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, которые предусматривают снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет.

    В список войдут преступления насильственного характера — убийство, совершённое с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера, сообщает RT. По мнению Сухарева, планируемые изменения вполне объяснимы, в последнее время все чаще можно услышать о страшных преступлениях, которые совершают несовершеннолетние. Однако часть из них не подпадает под действие УК из-за возраста.

    Депутат ГД предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы считает, что этот факт позволяет подросткам совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Поэтому, нужно снижать порог ответственности. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию не тяжких статей.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #госдума #уг
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