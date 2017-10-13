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Весь мир
Стали известны подробности теракта ИГ в провинции Хасака
Весь мир
Стали известны подробности теракта ИГ в провинции Хасака
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    Стали известны подробности теракта ИГ в провинции Хасака

    13:36  13 Октября 2017
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    Стали известны подробности теракта ИГ в провинции Хасака

    Хасака, 13 октября. В результате нападения смертника «Исламского государства»1 около района Абу-Фас погибло много женщин и детей.

    По данным местных источников в результате нападения террориста-смертника на заминированном автомобиле в Хасаке погибло около 50 человек. Теракт произошел в районе Абу-Фас в юго-западном направлении от города Аш-Шаддади провинции Хасака. «Джихад-мобиль» взорвался в толпе беженцев, которые пытались выбраться из подконтрольной боевикам части провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийской агентство «САНА» сообщает, что после взрыва люди попытались покинуть опасное место и оказались на минном поле, установленном курдами. Это увеличило количество жертв и пострадавших. Отмечается, что среди погибших множество женщин и детей. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пресекают попытки мирных жителей покинуть опасные районы, так как рассчитывают использовать их как живые щиты.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #теракт #хасака
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