Новая антироссийская стратегия ЕС: политолог объснил цели проекта «Восточное партнерство+»

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Москва, 13 октября. Саммит «Восточного партнерства+» является утешительным форматом для Украины, Грузии и Молдавии, то есть тех стран, которые никогда не станут членами ЕС, считает политолог Ростислав Ищенко.

Кроме того, он объяснил, для чего, по его мнению, Брюсселю нужен этот проект. Цели его, по мнению эксперта, самые, что ни есть антироссийские, несмотря на то, что в политике ЕС все чаще стали звучать идеи нормализации отношений с Москвой.

Европейский истеблишмент не собирается сворачивать антироссийскую концепцию, уверен Ищенко. Теперь, по его мнению, официальный Брюссель задумался над новой стратегией против России, а именно над проектом «Восточное партнерство+».

Он напомнил, что 24 ноября состоится саммит «Восточного партнерства+», участниками которого станут рвущиеся в ЕС Украина, Грузия и Молдавия. Получил приглашение и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Какие бы «пряники» ни сулил ЕС этим странам — отмена роуминга, присутствие в Шенгенской зоне или что-то еще — цель у Брюсселя одна. Украина, Грузия, Молдавия и Белоруссия должны стать «антироссийским санитарным кордоном» в Восточной Европе», — пишет политолог на своей странице в Facebook.

Ищенко напомнил, что об этом ранее говорил и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, уточнив, что новая политика имеет целью оторвать Минск от Москвы. Кроме того, по его словам, при помощи «Восточного партнерства+» европейские глобалисты планируют сохранить «русофобские тенденции» в Западной Европе.