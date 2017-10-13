Земан здорового человека: Дмитрий Лекух о Крыме, Гройсмане и психах

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Путешествуя по Черкасской области ни от кого не зависимой Украины, ее гордый премьер-министр Володимир Гройсман имел честь назвать символ Чешской республики — ее президента Милоша Земана — «психом».

Чтобы не быть голословными, процитируем: «Здоровый человек никогда такого не заявит, а психически больной — возможно».

На секунду напомним, что, в отличие от блогерской школоты, имеющей полное право называть самого Гройсмана, к примеру, «долбоящером», премьер-министр Украины — официальное лицо. И его мнение, высказанное вслух, не в бане и не в постели с женой, — это мнение официального лица. То есть, как ни крути, позиция государства.

Нет, мы, конечно, ко всему привыкли. Но тут-то президент Земан всего лишь сделал то, на что имел полное право как политик. То есть, высказал мнение. Тоже вполне официальное.

Согласно этому мнению, «Крым — это уже свершившийся факт» (с чем, в общем-то, трудно спорить). А Россия и Украина, по мнению пана президента, могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций «в финансовой форме или нефтью и газом» (а вот это вряд ли, ибо Российская Федерация своими территориями не торгует).

Ну, а если Украина не согласится, то, согласно позиции г-на Земана, вполне может разразиться «большая европейская война». Да и вообще, президент Чехии, человек уже немолодой и поживший, уверен: передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой.

Мнение, конечно, для европейского политика экстравагантное. Однако стоит помнить: так же, как Милош Земан, думают многие европейцы. И ни о каком психическом здоровье или нездоровье этих людей подобные мысли о Крыме не говорят.

А вот как, с точки зрения психической нормы, нужно называть людей, убивших — только по официальным данным — более десяти тысяч граждан собственной страны?

Как назвать выродков, заживо сжегших людей в Одессе?

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Кем являются уникумы, целенаправленно уничтожающие экономику своего государства путем разрыва экономических связей с единственным рынком, где их товары еще кому-то интересны?

Какое бы подобрать словцо для персонажей, втридорога, через посредников, покупающих все тот же русский газ, лишь бы не платить напрямую Москве, — притом что она все равно получает эти деньги?

Что сказать о людях, которые уже четвертый год мечтают вернуть утраченный навеки регион, используя для этого блокаду, шантаж и угрозы?

Какой термин из психиатрии подошел бы типам, тратящим колоссальные силы на обустройство восточных границ, но на западе спокойно пропускающим беглого грузина, открыто вторгшегося в их страну ради массовых беспорядков и смены власти?

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Как, в конце-то концов, назвать людей, гордящихся «революцией достоинства», которая привела лишь к качественному ухудшению жизни миллионов их сограждан, не говоря уже об иных потерях?

Разве психически здоровые люди могли устроить весь этот балаган? И что нам теперь, бригаду санитаров имени товарища Шойгу к ним высылать?

Так что мы посоветовали бы пану Гройсману для начала в зеркало посмотреть. Потому как у пана Земана, в отличие от украинского премьер-министра, по крайней мере, на вверенной территории все в порядке.