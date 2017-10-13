Варшава объяснила, зачем ей бронетанковая бригада США

В Избранное

Варшава, 13 октября. Министерство национальной обороны Польши объяснило переброску бронетанковой бригады США на территорию страны тем, что польская армия недостаточно модернизирована и имеет численность менее 200 тысяч солдат.

По словам польского министра национальной обороны Антония Мачеревича, которого цитируют польские СМИ, американские военные останутся на территории страны около двух лет, пока в Польше не появится качественная территориальная оборона.

Мачеревич также опроверг информацию о том, что в Польшу прибыла целая дивизия американских войск, назвав эту информацию вымыслом.

Напомним, ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше развернута механизированная дивизия ВС США, в помощь которой за два часа могут быть переброшены американские военные с базы в Германии.