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Политика
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Варшава объяснила, зачем ей бронетанковая бригада США
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    Варшава объяснила, зачем ей бронетанковая бригада США

    14:25  13 Октября 2017
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    Варшава объяснила, зачем ей бронетанковая бригада США

    Варшава, 13 октября. Министерство национальной обороны Польши объяснило переброску бронетанковой бригады США на территорию страны тем, что польская армия недостаточно модернизирована и имеет численность менее 200 тысяч солдат.

    По словам польского министра национальной обороны Антония Мачеревича, которого цитируют польские СМИ, американские военные останутся на территории страны около двух лет, пока в Польше не появится качественная территориальная оборона. 

    Мачеревич также опроверг информацию о том, что в Польшу прибыла целая дивизия американских войск, назвав эту информацию вымыслом.

    Напомним, ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше  развернута механизированная дивизия ВС США, в помощь которой за два часа могут быть переброшены американские  военные с базы в Германии. 

    Автор: Федор Веснин
    #сша #польша #армия
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