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Ракка, 13 октября. Постоянные налеты авиации международной коалиции во главе с США превратили Ракку в руины.

Арабский информационный портал опубликовал фотографии из осажденного проамериканскими курдами города Ракка, по которому регулярно наносят авиаудары военные летчики коалиции США. Населенный пункт практически полностью превращен в руины, отмечает источник. Городская инфраструктура получила серьезные повреждения, отсутствует водо и электроснабжение.

Многие дома оказались полностью разрушенными и непригодными для жилья. После начала военной операции США десятки тысяч людей покинули Ракку и стали беженцами, даже после освобождения города от террористов им некуда будет возвращаться, пишет источник.