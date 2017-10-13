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Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак
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    Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак

    13:20  13 Октября 2017  /обновлено: 13:38  13 Октября 2017
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    Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак

    Ракка, 13 октября. Постоянные налеты авиации международной коалиции во главе с США превратили Ракку в руины.

    Арабский информационный портал опубликовал фотографии из осажденного проамериканскими курдами города Ракка, по которому регулярно наносят авиаудары военные летчики коалиции США. Населенный пункт практически полностью превращен в руины, отмечает источник. Городская инфраструктура получила серьезные повреждения, отсутствует водо и электроснабжение.

    Многие дома оказались полностью разрушенными и непригодными для жилья. После начала военной операции США десятки тысяч людей покинули Ракку и стали беженцами, даже после освобождения города от террористов им некуда будет возвращаться, пишет источник.

    Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак

    Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак

    Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак

    Авиаудары ВВС США превратили Ракку в город-призрак

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ракка #авиаудар #руины #ввс сша
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