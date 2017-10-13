Керченский пролив досрочно открыли для кораблей

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Симферополь, 13 октября. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, которое было ограничено 11 октября из-за установки автодорожной арки Крымского моста на опоры в фарватере, возобновили раньше срока.

В распоряжении врио капитана порта «Керчь», в частности, сообщается, что движение открыли в 12 часов по московскому времени. Ожидалось, что движение судов будет закрыто вплоть до 14 октября, однако операцию удалось завершить раньше запланированного срока, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, что запрет на движение не коснулся судов, принимающих участие в строительстве Крымского моста, а также кораблей, принадлежащих ВМС и ФСБ.

Операция по транспортировке железнодорожной арки от технологической площадки стартовала в среду, 11 октября. В тот же день арку поставили на фарватер, в четверг ее подняли на проектную высоту с помощью домкратов. В ночь на 13 октября строители закрепили арку на опорах.