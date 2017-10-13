Путин представил бизнесу ФРГ программу реформ для улучшения инвестклимата

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Берлин, 13 октября. Российский президент Владимир Путин встретился в Сочи с бизнес-кругами ФРГ, на встрече была представлена программа реформ, которая должна увеличить шансы на улучшение условий для немецких инвесторов, сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Представители немецких компаний Linde, Bauer, Knauf, Metro, Nord Stream, Siemens и ряда других прибыли в Сочи, где встретились с президентом России Владимиром Путиным и членами российского кабмина.

«Президент Путин и присутствующие министры представили конкретную программу реформ на ближайшие месяцы, которая должна увеличить шансы на дальнейшее улучшение условий для немецких инвесторов в России, особенно среди среднего бизнеса», — прокомментировал встречу Вольфганг Бюхеле.

После встречи с представителями ФРГ, к совещанию присоединился казахский лидер Нурсултан Назарбаев. Отмечается, что Восточный комитет немецкой экономики был инициатором встречи. Организация представляет интересы бизнес-кругов Германии на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в Воронеж, где примет участие в совещании по развитию сельского хозяйства в России.