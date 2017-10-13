Сирия: Россия доставила гумпомощь в провинции Алеппо и Хама

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Москва, 13 октября. Министерство обороны России сообщает о проведении двух гуманитарных акций в провинциях Хама и Алеппо.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР привезли жителям населенного пункта Дейр Эль-Фардис провинции Хама более полутора тонн гуманитарного груза. В поселение Умм-Злайла провинции Алеппо доставлено 2,9 тонн продуктов питания. Общий вес российского гуманитарного груза составил 4,5 тонны.

Отмечается, что в данный момент российский Центр ведет переговоры о присоединении к режиму перемирия с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Хама, Хомс, Дамаск и Алеппо. Количество группировок, придерживающихся режима прекращения огня, составляет 234.