Рыба, которая не может ответить даже попугаю: российский журналист высмеял представителя Госдепа

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Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в эфире Первого канала пошутил над представителем Госдепартамента США Хезер Науэрт, которая не смогла объяснить, почему США сняли государственные российские флаги с дипломатических объектов РФ.

«Она как рыба, которая ничего не может ответить даже попугаю», — иронично заметил Анатолий Кузичев.

«Она могла бы просто сказать: «Я не такая, я жду трамвая». На самом деле, это просто лепет. Мы имеем дело с оскорблением Российской Федерации», — высказал свое мнение военный эксперт и журналист Игорь Коротченко.

Американский журналист Майкл Бом в свою очередь заявил, что спуск флага не был намеренной попыткой Америки оскорбить Россию. По мнению Бома, речь идет о технической ошибке.

«Я считаю, что это решение неправильное», — сказал Бом.

Анатолий Кузичев на это напомнил Бому, что ранее Дональд Трамп раскритиковал американских футболистов, которые проявили неуважение к государственному гимну.

Политический эксперт Алексей Коровин заявил, что инцидент свидетельствует о деградации американских политических элит.