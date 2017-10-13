Рыба, которая не может ответить даже попугаю: российский журналист высмеял представителя Госдепа
Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в эфире Первого канала пошутил над представителем Госдепартамента США Хезер Науэрт, которая не смогла объяснить, почему США сняли государственные российские флаги с дипломатических объектов РФ.
«Она как рыба, которая ничего не может ответить даже попугаю», — иронично заметил Анатолий Кузичев.
«Она могла бы просто сказать: «Я не такая, я жду трамвая». На самом деле, это просто лепет. Мы имеем дело с оскорблением Российской Федерации», — высказал свое мнение военный эксперт и журналист Игорь Коротченко.
Американский журналист Майкл Бом в свою очередь заявил, что спуск флага не был намеренной попыткой Америки оскорбить Россию. По мнению Бома, речь идет о технической ошибке.
«Я считаю, что это решение неправильное», — сказал Бом.
Анатолий Кузичев на это напомнил Бому, что ранее Дональд Трамп раскритиковал американских футболистов, которые проявили неуважение к государственному гимну.
Политический эксперт Алексей Коровин заявил, что инцидент свидетельствует о деградации американских политических элит.