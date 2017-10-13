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Рыба, которая не может ответить даже попугаю: российский журналист высмеял представителя Госдепа
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    Рыба, которая не может ответить даже попугаю: российский журналист высмеял представителя Госдепа

    13:25  13 Октября 2017
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    Рыба, которая не может ответить даже попугаю: журналист о заявлении Науэрт о снятии флагов РФ

    Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в эфире Первого канала пошутил над представителем Госдепартамента США Хезер Науэрт, которая не смогла объяснить, почему США сняли государственные российские флаги с дипломатических объектов РФ.

    «Она как рыба, которая ничего не может ответить даже попугаю», — иронично заметил Анатолий Кузичев.

    «Она могла бы просто сказать: «Я не такая, я жду трамвая». На самом деле, это просто лепет. Мы имеем дело с оскорблением Российской Федерации», — высказал свое мнение военный эксперт и журналист Игорь Коротченко.

    Рыба, которая не может ответить даже попугаю: журналист о заявлении Науэрт о снятии флагов РФ

    Американский журналист Майкл Бом в свою очередь заявил, что спуск флага не был намеренной попыткой Америки оскорбить Россию. По мнению Бома, речь идет о технической ошибке.

    «Я считаю, что это решение неправильное», — сказал Бом.

    Анатолий Кузичев на это напомнил Бому, что ранее Дональд Трамп раскритиковал американских футболистов, которые проявили неуважение к государственному гимну.

    Политический эксперт Алексей Коровин заявил, что инцидент свидетельствует о деградации американских политических элит. 

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #кузичев
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