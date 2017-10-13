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Mercedes отзывает в России более 14 тысяч фургонов Sprinter
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    Mercedes отзывает в России более 14 тысяч фургонов Sprinter

    13:22  13 Октября 2017
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    Mercedes отзывает в России более 14 тысяч фургонов Sprinter

    Москва, 13 октября. Mercedes добровольно отзывает в России более 14 000 автомобилей. Это связано с неадекватной работой комбинации приборов.Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

    Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz Sprinter Classic 909, которые были проданы с марта 2014 года по декабрь 2016 года. В сообщении говорится, что если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функциии, как измерение скорости и индикация контрольных ламп.

    Mercedes отзывает в России более 14 тысяч фургонов Sprinter

    Уполномоченные представители изготовителя уведомят владельцев транспортных средств, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #росстандарт #mersedes
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