Mercedes отзывает в России более 14 тысяч фургонов Sprinter

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Москва, 13 октября. Mercedes добровольно отзывает в России более 14 000 автомобилей. Это связано с неадекватной работой комбинации приборов.Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz Sprinter Classic 909, которые были проданы с марта 2014 года по декабрь 2016 года. В сообщении говорится, что если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функциии, как измерение скорости и индикация контрольных ламп.

Уполномоченные представители изготовителя уведомят владельцев транспортных средств, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.