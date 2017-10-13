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Число россиян, уверенных, что жизнь в РФ станет лучше, растет - опрос
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    Число россиян, уверенных, что жизнь в РФ станет лучше, растет - опрос

    13:22  13 Октября 2017
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    Число россиян, уверенных, что жизнь в РФ станет лучше, растет - опрос

    Москва, 13 октября. Фонд «Общественное мнение» по результатам исследования выяснил, что уверенность россиян в стабильности жизни и ее улучшении через полгода-год растет с каждым годом.

    50% граждан России считают, что в ближайшее время жизнь в стране не изменится. В 2012 году в стабильности жизни были уверены 43% участников опроса, передает РИА Новости.

    Уверенность в том, что жить станет лучше уже через полгода-год выражают 24% россиян (+6 процентных пунктов с 2012 года). Об ухудшении говорят всего 14%, тогда как в 2012 году в этом были уверены 23% опрашиваемых. Еще 12% затруднились ответить на вопрос.

    Исследователи отмечают, что в стабильности больше уверена молодежь от 18-30 лет - 57%, а в улучшение жизни верит более старшая возрастная группа 46-60 лет - 28%. Об ухудшении жизни больше говорит возрастная группа 31-45 лет - 16%.

    На вопрос о жизни своей семьи большинство россиян отвечает, что она не изменится (44%). Улучшение жизни 

    Опрос проводился 7-8 октября в 104 населенных пунктах и 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #опрос
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